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Политика

В кровавой президентской гонке в Мексике победила женщина

В Мексике 2 июня прошли президентские и местные выборы. Президентом страны избрали Клауди Шейнбаум — кандидата от правящей партии «Морена». Почему эти выборы стали самыми кровавыми в истории страны — в материале altapress.ru.

Выборы

Днем всеобщих выборов в Мексике стал 2 июня. Мексиканцы избрали главу государства, 128 сенаторов и 500 депутатов конгресса, а также почти 20 тыс. членов местных органов власти.

34 убитых

Почти 400 политиков и журналистов из Мексики подверглись преследованию со стороны преступных группировок в период с сентября 2023 года по апрель 2024-го, согласно информации от местной консалтинговой компании Integralia. Речь идет об угрозах, похищениях и даже убийствах.

В Мексике в ходе гонки убили 22 кандидата на местных выборах. При этом есть и другие данные — 34 человека, сообщает издание El Universal.

Картели рассматривают выборы как возможность захватить власть. 29 мая кандидата в мэры Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили во время финальной предвыборной встречи с избирателями, сообщает РБК.

Цифра

Выборы охраняли 27 тыс. военных.

Кто стал президентом Мексики

На выборах победила 61-летняя Клаудия Шейнбаум. Женщина по образованию физик, у нее докторская степень. В 2007 году Шейнбаум стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира за работу в Межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата.

Как отмечает AP, избрание женщины-президента стало большим шагом вперед для страны с высоким уровнем гендерного насилия и глубоким неравенством между мужчинами и женщинами.

Ранее в сети появился ролик с караваном мигрантов, который от отчаяния направился из Мексики в США.

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