В ЛДПР назвали кандидатов на пост председателя партии вместо Жириновского

Леонид Слуцкий — одна из главных фигур, кто может занять пост лидера. Он всегда пользовался поддержкой Владимира Жириновского, был к нему приближен.
«Среди других возможных кандидатов партией рассматриваются Михаил Дегтярев (глава Хабаровского края), Андрей Луговой (первый зампред комитета по безопасности), Ярослав Нилов (глава комитета Госдумы по труду и социальной политике)», — отмечает издание со ссылкой на партию.
В ЛДПР подчеркнули, что пока воздержатся от комментариев этой информации, поскольку в ближайшие 40 дней не будет никаких организационных изменений.
Напомним, 6 апреля на 76 году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.