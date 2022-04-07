7 апреля
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Политика

В ЛДПР назвали кандидатов на пост председателя партии вместо Жириновского

Новым лидером ЛДПР может стать один из четырех кандидатов, но решение в партии примут через 40 дней после смерти Владимира Жириновского, пишут «Известия».

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
kremlin.ru

Леонид Слуцкий — одна из главных фигур, кто может занять пост лидера. Он всегда пользовался поддержкой Владимира Жириновского, был к нему приближен.

«Среди других возможных кандидатов партией рассматриваются Михаил Дегтярев (глава Хабаровского края), Андрей Луговой (первый зампред комитета по безопасности), Ярослав Нилов (глава комитета Госдумы по труду и социальной политике)», — отмечает издание со ссылкой на партию.

В ЛДПР подчеркнули, что пока воздержатся от комментариев этой информации, поскольку в ближайшие 40 дней не будет никаких организационных изменений.

Напомним, 6 апреля на 76 году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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