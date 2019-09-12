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12 сентября
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Политика

В МИД России заявили о риске возникновения ядерной войны

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации возник риск начала ядерной войны, пишет ТАСС.

Ядерное оружие.
Ядерное оружие.
СС0

Это заявление Сергей Рябков сделал во время выступления на презентации доклада «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности».

«Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год», — считает заместитель министра МИД.

В августе ученые из Университета Колорадо спрогнозировали, что будет после ядерной войны между Россией и США. Они считают, что последствия возможного российско-американского ядерного конфликта станут катастрофическими для всего мира.

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