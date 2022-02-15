В Минкульте после острой критики приостановили обсуждение проекта о традиционных ценностях

Министерство культуры России поставило на паузу обсуждение проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который вызвал шквал критики в профессиональной среде.

Пресс-служба Минкульта сообщает, что это было сделано «для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа».

В Минкультуры отметили, что проект указа прошел обсуждения на двух площадках с участием экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей и получил поддержку, пишет «Интерфакс».

Но в профессиональной среде документ вызвал шквал критики. В частности, против него выступили председатель СТД Александр Калягин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук Театра наций Евгений Миронов, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский и многие другие.

Что касаемо общественного обсуждения, то на официальном портале правовой информации «за» проект проголосовали 100 760 пользователей портала, а «против» — 78 928.

Концерт ансамбля «Алтай». Дмитрий Лямзин.

Почему профессионалы против проекта

В своем открытом письме председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин написал, что все упомянутые в документе «традиционные ценности» не требуют дополнительно официального подкрепления.

Между тем, по словам Калягина, принятый документ привлечет за собой излишний контроль творческого процесса со стороны чиновников.

«Нам предлагается проект нового документа, в котором <…>прямо и недвусмысленно утверждается, что государственная поддержка культуры и образования (внимание!) — невозможна без установления дополнительного контроля. Вот это да! Дожили! Контроль, контроль, контроль! Друзья! Мы же это все проходили. Как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно. А как же тогда будет развиваться культура?», — пишет Калягин.

По мнению театрального деятеля, нужно разработать стратегия по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в которой не понадобится новый координационный орган идеологического контроля.

После письма председателя СТД автор проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» Владимир Аристархов назвал всех, кто поддержал Александра Калягина «паразитами», после чего СТД опубликовал официальный ответ, в котором подчеркнул, что «непозволительно вести дискуссию в таком тоне», пишет teatral-online.ru.