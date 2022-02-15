15 февраля -3°C
﻿
Политика

В Минкульте после острой критики приостановили обсуждение проекта о традиционных ценностях

Министерство культуры России поставило на паузу обсуждение проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который вызвал шквал критики в профессиональной среде.

Русская культура. Традиционные ценности. Матрешка
Русская культура. Традиционные ценности. Матрешка
СС0

Пресс-служба Минкульта сообщает, что это было сделано «для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа».

В Минкультуры отметили, что проект указа прошел обсуждения на двух площадках с участием экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей и получил поддержку, пишет «Интерфакс».

Но в профессиональной среде документ вызвал шквал критики. В частности, против него выступили председатель СТД Александр Калягин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук Театра наций Евгений Миронов, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский и многие другие.

Что касаемо общественного обсуждения, то на официальном портале правовой информации «за» проект проголосовали 100 760 пользователей портала, а «против» — 78 928.

Концерт ансамбля &quot;Алтай&quot;.
Концерт ансамбля «Алтай».
Дмитрий Лямзин.

Почему профессионалы против проекта

В своем открытом письме председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин написал, что все упомянутые в документе «традиционные ценности» не требуют дополнительно официального подкрепления.

Между тем, по словам Калягина, принятый документ привлечет за собой излишний контроль творческого процесса со стороны чиновников.

«Нам предлагается проект нового документа, в котором <…>прямо и недвусмысленно утверждается, что государственная поддержка культуры и образования (внимание!) — невозможна без установления дополнительного контроля. Вот это да! Дожили! Контроль, контроль, контроль! Друзья! Мы же это все проходили. Как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно. А как же тогда будет развиваться культура?», — пишет Калягин.

По мнению театрального деятеля, нужно разработать стратегия по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в которой не понадобится новый координационный орган идеологического контроля.

После письма председателя СТД автор проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» Владимир Аристархов назвал всех, кто поддержал Александра Калягина «паразитами», после чего СТД опубликовал официальный ответ, в котором подчеркнул, что «непозволительно вести дискуссию в таком тоне», пишет teatral-online.ru.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость