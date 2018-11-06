Минобороны России ответило на обвинения США в небезопасном перехвате самолёта-разведчика

Истребитель Су-27 был поднят на перехват приближавшегося к границам России американского самолета-разведчика и сопровождал его над Черным морем «на безопасном расстоянии», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России. В свою очередь, в США утверждают, что действия экипажа российского истребителя вызвали «турбулентность» и «подвергли пилотов риску».

Как сообщает ведомство, 5 ноября контроль воздушного пространства обнаружил неопознанную цель над нейтральными водами Черного моря, движущуюся в сторону российской территории. Истребитель Су-27 приблизился к самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская нарушения российских границ. В Министерстве обороны также подчеркивают, что сразу после того, как EP-3 изменил курс полета и стал удаляться от российских границ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее командование Военно-морских сил США сообщило о «небезопасном перехвате» российским истребителем американского самолёта в небе над Чёрным морем.

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr — U.S. Navy (@USNavy) 5 ноября 2018 г.

«5 ноября американский самолёт ЕР-3 Aries, летевший в международном воздушном пространстве над Чёрным морем, был перехвачен российским Су-27. Это взаимодействие было признано небезопасным в связи с тем, что Су-27 совершил скоростной пролёт перед самолётом, подвергнув риску пилотов и экипаж», — говорится в сообщении пресс-службы командования ВМС США.