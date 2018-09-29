Появилось видео с места крушения новейшего американского истребителя пятого поколения

Видеозапись, согласно комментариям, произведена через час после крушения истребителя. Известно, что это первая в истории американского истребителя пятого поколения катастрофа. Летчик катапультировался и тем самым спасся.
F-35 находится на вооружении США и ряда союзников. Самолет F-35 разработан в трех вариантах, модификация F-35B является единственной из трех, которая способна садится вертикально. Для взлета ей требуется минимальная дистанция. Стоимость одного самолета —т 150 миллионов долларов. Каждый час полета самолета обходится в 35 тыс. долларов, сообщают РИА «Новости».