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Появилось видео с места крушения новейшего американского истребителя пятого поколения

Видеозапись с возможного места крушения американского истребителя пятого поколения F-35B появилась в социальных сетях. Самолет рухнул примерно 27 сентября во время тренировочного полета в штате Южная Каролина.

Крушение истребителя пятого поколения F-35 27 сетября 2018 года.
Крушение истребителя пятого поколения F-35 27 сетября 2018 года.
Facebook.

Видеозапись, согласно комментариям, произведена через час после крушения истребителя. Известно, что это первая в истории американского истребителя пятого поколения катастрофа. Летчик катапультировался и тем самым спасся.

F-35 находится на вооружении США и ряда союзников. Самолет F-35 разработан в трех вариантах, модификация F-35B является единственной из трех, которая способна садится вертикально. Для взлета ей требуется минимальная дистанция. Стоимость одного самолета —т 150 миллионов долларов. Каждый час полета самолета обходится в 35 тыс. долларов, сообщают РИА «Новости».

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