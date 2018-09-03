Рядом с потерпевшим крушением вертолетом Ми-8 обнаружили тела трех человек

Вертолет упал в Казачинско-Ленском районе в 290 километрах к юго-востоку от города Усть-Кут. Позднее на месте крушения нашли тела троих людей.
Сейчас принимают решение о транспортировке тел с места аварии. Специалисты межведомственной комиссии выясняют причины крушения, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.
2 сентября Ми-8 иркутской авиакомпании «Ангара» летел на геологоразведочные работы из Усть-Кута. Вертолет должен был приземлиться в поселке Кунерма и забрать людей. Однако экипаж перестал выходить на связь. Всего на борту было три человека.
Спасатели прекратили поиски пропавшего вертолета с наступлением темноты и возобновили их утром, 3 сентября.
По данным МЧС, Ми-8 мог отклониться от маршрута. СК возбудил уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.