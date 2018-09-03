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4 сентября
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Рядом с потерпевшим крушением вертолетом Ми-8 обнаружили тела трех человек

В Иркутской области нашли разрушенный вертолет Ми-8, который пропал 2 сентября. Рядом с бортом обнаружили тела трех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС.

Ми-8.
Ми-8.
СС0

Вертолет упал в Казачинско-Ленском районе в 290 километрах к юго-востоку от города Усть-Кут. Позднее на месте крушения нашли тела троих людей.

Сейчас принимают решение о транспортировке тел с места аварии. Специалисты межведомственной комиссии выясняют причины крушения, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

2 сентября Ми-8 иркутской авиакомпании «Ангара» летел на геологоразведочные работы из Усть-Кута. Вертолет должен был приземлиться в поселке Кунерма и забрать людей. Однако экипаж перестал выходить на связь. Всего на борту было три человека.

Спасатели прекратили поиски пропавшего вертолета с наступлением темноты и возобновили их утром, 3 сентября.

По данным МЧС, Ми-8 мог отклониться от маршрута. СК возбудил уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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