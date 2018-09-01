Сотрудник аэропорта Сочи умер во время эвакуации пассажиров горящего самолета

Сотрудник аэропорта скончался по дороге в больницу. По предварительным данным, он возглавлял аварийно-спасательный расчет аэропорта.
По данным источника агентства, причина смерти напрямую не связана с инцидентом.
Что произошло в аэропорту Сочи
1 сентября во время посадки в аэропорту Сочи самолет Boeing737, прибывший из Москвы, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.
Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. Пожарные расчёты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет, — говорится в сообщении на официальном сайте перевозчика.
На борту находились 164 человека и 6 членов экипажа. По данным Минздрав РФ в результате возгорания пассажирского самолёта авиакомпании Utair в аэропорту Сочи пострадало 18 человек. Трое из них дети. Люди надышались угарным газом и получили травмы грудной клетки.
Аэропорт Сочи. Горит лайнер, который выкатился за пределы ВПП и врезался в забор. Есть пострадавшие pic.twitter.com/D7tKFV0rFG— НТВ (@ntvru) 1 сентября 2018 г.
Авиакомпания и авиационные власти выясняют причины инцидента. По данным источника «Интерфакса», приземлиться с первой попытки самолету помешал сильный ливень.