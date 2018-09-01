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Сотрудник аэропорта Сочи умер во время эвакуации пассажиров горящего самолета

Сотрудник международного аэропорта Сочи умер от сердечного приступа. Он помогал эвакуировать пассажиров самолета Boeing737, который загорелся при посадке 1 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Самолет.
Самолет.
СС0

Сотрудник аэропорта скончался по дороге в больницу. По предварительным данным, он возглавлял аварийно-спасательный расчет аэропорта.

По данным источника агентства, причина смерти напрямую не связана с инцидентом.

Что произошло в аэропорту Сочи

1 сентября во время посадки в аэропорту Сочи самолет Boeing737, прибывший из Москвы, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.

Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. Пожарные расчёты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет, — говорится в сообщении на официальном сайте перевозчика.

На борту находились 164 человека и 6 членов экипажа. По данным Минздрав РФ в результате возгорания пассажирского самолёта авиакомпании Utair в аэропорту Сочи пострадало 18 человек. Трое из них дети. Люди надышались угарным газом и получили травмы грудной клетки.

Авиакомпания и авиационные власти выясняют причины инцидента. По данным источника «Интерфакса», приземлиться с первой попытки самолету помешал сильный ливень.

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