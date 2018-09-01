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Пассажирский Boeing загорелся после посадки в Сочи. Есть пострадавшие

1 сентября шесть человек пострадали при возгорании Boeing 737 компании Utair после посадки в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. С борта воздушного судна эвакуировали 160 пассажиров.

Самолет, стюардесса.
Самолет, стюардесса.
СС0

Во время посадки в аэропорту Сочи самолет Boeing737, прибывший из Москвы, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

По данным «Интерфакса», Boeing 737 приземлился только со второй попытки. Экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы и врезался в ограждение.

У самолета вспыхнул левый двигатель. Пожар, который возник от удара, потушили.

Представитель экстренных служб уточнил, что четверых пострадавших госпитализировали, их состояние уточняется.



По предварительным данным, самолет принадлежит компании Utair.

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