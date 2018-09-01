Пассажирский Boeing загорелся после посадки в Сочи. Есть пострадавшие

Во время посадки в аэропорту Сочи самолет Boeing737, прибывший из Москвы, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
По данным «Интерфакса», Boeing 737 приземлился только со второй попытки. Экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы и врезался в ограждение.
У самолета вспыхнул левый двигатель. Пожар, который возник от удара, потушили.
Представитель экстренных служб уточнил, что четверых пострадавших госпитализировали, их состояние уточняется.
Аэропорт Сочи. Горит лайнер, который выкатился за пределы ВПП и врезался в забор. Есть пострадавшие pic.twitter.com/D7tKFV0rFG— НТВ (@ntvru) 1 сентября 2018 г.
По предварительным данным, самолет принадлежит компании Utair.