В Минобороны сообщили о новом назначении

На должность заместителя министра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ — генерал-полковник Алексей Кузьменков.

Кузьменков с 2019 года занимал должность замдиректора Федеральной службы войск нацгвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, указывает Газета.Ru.

Ранее в Минобороны РФ объяснили, зачем закрывали воздушное пространство над Санкт-Петербургом.

Дежурные силы ПВО отрабатывали вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя.

Также они тренировались взаимодействовать с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации.

В тренировке были задействованы истребители дежурных сил ПВО. Они вылетали, чтобы отработать перехват и идентификацию условной цели нарушителя.