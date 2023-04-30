30 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

В Минобороны сообщили о новом назначении

На должность заместителя министра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ — генерал-полковник Алексей Кузьменков.

Министерство обороны РФ.
Министерство обороны РФ.
vk.com/mil

Кузьменков с 2019 года занимал должность замдиректора Федеральной службы войск нацгвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, указывает Газета.Ru.

Ранее в Минобороны РФ объяснили, зачем закрывали воздушное пространство над Санкт-Петербургом.

Дежурные силы ПВО отрабатывали вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя.

Также они тренировались взаимодействовать с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации.

В тренировке были задействованы истребители дежурных сил ПВО. Они вылетали, чтобы отработать перехват и идентификацию условной цели нарушителя.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость