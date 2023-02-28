В Минобороны РФ объяснили, зачем закрывали воздушное пространство над Санкт-Петербургом

В Минобороны России заявили, что небо над Санкт-Петербургом закрывали для тренировки сил противовоздушной обороны Западного военного округа. Об этом сообщает ТАСС .

Дежурные силы ПВО отрабатывали вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя.

Также они тренировались взаимодействовать с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации.

В тренировке были задействованы истребители дежурных сил ПВО. Они вылетали, чтобы отработать перехват и идентификацию условной цели нарушителя.

Ранее 28 февраля закрыли 200 кв. км воздушного пространства над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Был объявлен план «Ковер». Аэропорт Пулково некоторое время не принимал рейсы.