22 июня
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Политика

В Минцифры планируют разрешить пиратские онлайн-кинотеатры

В министерстве планируют отменить блокировку некоторых пиратских кинотеатров, сообщает РБК.

Попкорн, кино
Попкорн, кино
СС0

Сейчас ведомство изучает возможность отказаться от блокировки некоторых сайтов. Речь идет об онлайн-кинотеатрах, которые загружают нелицензионное зарубежное кино.

В министерстве отметили, что такие материалы не должны легально размещаться в российских сервисах, выпускаться в прокат или содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.

С представителями этой отрасли министерство сотрудничает и прорабатывает данные предложения.

Ранее Путин поддержал идею ФСБ и Минцифры ввести на смартфоне цифровое удостоверение личности.

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