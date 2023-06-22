В Минцифры планируют разрешить пиратские онлайн-кинотеатры

Сейчас ведомство изучает возможность отказаться от блокировки некоторых сайтов. Речь идет об онлайн-кинотеатрах, которые загружают нелицензионное зарубежное кино.

В министерстве отметили, что такие материалы не должны легально размещаться в российских сервисах, выпускаться в прокат или содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.

С представителями этой отрасли министерство сотрудничает и прорабатывает данные предложения.

Ранее Путин поддержал идею ФСБ и Минцифры ввести на смартфоне цифровое удостоверение личности.