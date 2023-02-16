Путин поддержал идею ФСБ и Минцифры ввести на смартфоне цифровое удостоверение личности

Он позволит использовать цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо паспорта в ряде бытовых ситуаций, сообщает «Интерфакс».
Предложение ведомств поддержал президент РФ Владимир Путин.
Глава Минцифры Максут Шадаев уверен — ситуаций, в которых цифровое удостоверение личности может использоваться вместо паспорта, будет немного. Тем более, и сам паспорт не отменяется.
Просто смартфон будет использоваться вместо паспорта.
Взлом
Ранее сообщалось, что за найденную уязвимость на ресурсах правительства выплатят миллион. На первом этапе программы хакерам предложат взломать «Госуслуги» и Единую систему идентификации и аутентификации. А депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил освобождать от ответственности тех кибервзломщиков, которые работают в интересах РФ.