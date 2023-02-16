16 февраля
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Политика

Путин поддержал идею ФСБ и Минцифры ввести на смартфоне цифровое удостоверение личности

Минцифры вместе с ФСБ до 1 мая внесет в правительство РФ проект нового указа.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Он позволит использовать цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо паспорта в ряде бытовых ситуаций, сообщает «Интерфакс».

Предложение ведомств поддержал президент РФ Владимир Путин.

Глава Минцифры Максут Шадаев уверен — ситуаций, в которых цифровое удостоверение личности может использоваться вместо паспорта, будет немного. Тем более, и сам паспорт не отменяется.

Просто смартфон будет использоваться вместо паспорта.

Взлом

Ранее сообщалось, что за найденную уязвимость на ресурсах правительства выплатят миллион. На первом этапе программы хакерам предложат взломать «Госуслуги» и Единую систему идентификации и аутентификации. А депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил освобождать от ответственности тех кибервзломщиков, которые работают в интересах РФ.

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