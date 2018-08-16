В Москве прошел протестный «марш матерей»

15 августа в Москве состоялся «Марш матерей». Его участники требовали освободить из СИЗО 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие». На акцию пришли сотни людей, в том числе известные представители интеллигенции.

По данным ГУ МВД Москвы, на акцию «Марш матерей» вышли 200 человек. Корреспондент Znak.com сообщает о 300−350 человек. Среди них были писатель Дмитрий Быков (пришел в футболке с надписью «Отец — тоже мать») и бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Один из организаторов была телеведущая Татьяна Лазарева, передает The Bell.

Несмотря на то, что акция была не согласована с властями, полиция никого задерживать не стала. Шествие проходило спокойно, без скандирования лозунгов, — рассказывает корреспондент «Эха Москвы».

Участники акции принесли с собой игрушки и оставили их у двери Верховного суда, пишет РБК. Так они хотели показать, что «детям не место в тюрьме».

Что такое «Новое величие» и почему судят девушек?

Это оппозиционное движение, в котором состояли несколько десятков человек. Как пишет Mash, они «просто переписывались в телеграм-чате, напечатали и расклеили пару тиражей листовок и сходили несколько раз на митинги». Следователи говорят, что некоторые участники ездили в Подмосковье, чтобы пострелять из «Сайги».

Почти всю информацию по делу «Нового величия» следствию предоставил некий Руслан Д. Многие называют его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и «помог» ребятам заработать статью.

Анна Павликова и Мария Дубовик состояли в движении. Анне на момент ареста было 17 лет, Марии — 19. Суд уже несколько раз продлял им арест. По словам родителей Анны Павликовой, из-за ареста у девушки начались серьёзные проблемы со здоровьем.