В МВД Крыма рассказали, где находится экс-глава алтайской полиции

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что министр МВД по РК Олег Торубаров якобы арестован и находится под следствием, а также доставлен в Алтайский край <где ранее занимал также должность руководителя силового ведомства>.
Указанная информация не соответствует действительности, заверили в МВД.
На данный момент генерал полиции Олег Торубаров освобожден от ранее занимаемой должности министра МВД по РК. В настоящее время он находится в Крыму и является пенсионером органов внутренних дел РФ.
А его жена Ольга работает в правительстве региона — в марте она стала министром спорта РК. Такое назначение подписал подписал Глава Крыма Сергей Аксенов, пишет КП — Крым.
Олег Торубаров с 1 августа 2013 года возглавлял ГУ МВД по Алтайскому краю. В августе 2018 года его назначили на должность главы МВД Крыма.
В мае сообщалось, что Торубаров сложил с себя полномочия министра МВД по Республике Крым.
Врио министра внутренних дел Крыма в настоящее время является генерал-майор полиции Павел Каранда.