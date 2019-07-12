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Политика

В МВД Крыма рассказали, где находится экс-глава алтайской полиции

Бывший министр внутренних дел Крыма Олег Торубаров, в настоящий момент пребывает на пенсии и проживает на территории Республики Крым (РК), сообщает kianews24.ru со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Олег Торубаров.
Олег Торубаров.
Олег Богданов, altapress.ru

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что министр МВД по РК Олег Торубаров якобы арестован и находится под следствием, а также доставлен в Алтайский край <где ранее занимал также должность руководителя силового ведомства>.

Указанная информация не соответствует действительности, заверили в МВД.

На данный момент генерал полиции Олег Торубаров освобожден от ранее занимаемой должности министра МВД по РК. В настоящее время он находится в Крыму и является пенсионером органов внутренних дел РФ.

А его жена Ольга работает в правительстве региона — в марте она стала министром спорта РК. Такое назначение подписал подписал Глава Крыма Сергей Аксенов, пишет КП — Крым.

Олег Торубаров с 1 августа 2013 года возглавлял ГУ МВД по Алтайскому краю. В августе 2018 года его назначили на должность главы МВД Крыма.

В мае сообщалось, что Торубаров сложил с себя полномочия министра МВД по Республике Крым.

Врио министра внутренних дел Крыма в настоящее время является генерал-майор полиции Павел Каранда.

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