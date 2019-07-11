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Происшествия

Экс-глава алтайской полиции попал под домашний арест?

По сообщениям СМИ, бывший начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Олег Торубаров находится под домашним арестом. Это может быть связано с уголовным делом экс-начальника управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией Вадима Надвоцкого, которого подозревают в получении взятки.

Олег Торубаров, генерал-лейтенант полиции.
Олег Торубаров, генерал-лейтенант полиции.
пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В мае сообщалось, что Торубаров сложил с себя полномочия министра МВД по Республике Крым. Теперь он якобы под арестом в Алтайском крае.

Официальных комментариев следственных органов по поводу этой информации пока нет.

Напомним, Олег Торубаров с 1 августа 2013 года возглавлял ГУ МВД по Алтайскому краю. В августе 2018 года его назначили на должность главы МВД Крыма.

46-летнего полковника Надвоцкого арестовали 15 ноября 2018 года. Его обвиняют в получении взятки в 5 млн рублей за отказ в проведении проверки в отношении местного бизнесмена. На следующий день Надвоцкого и экс-сотрудника полиции Евгения Гречишкина (его обвиняют в посредничестве) поместили в СИЗО.

В феврале Вадима Надвоцкого выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест.

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