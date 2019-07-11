Экс-глава алтайской полиции попал под домашний арест?

В мае сообщалось, что Торубаров сложил с себя полномочия министра МВД по Республике Крым. Теперь он якобы под арестом в Алтайском крае.
Официальных комментариев следственных органов по поводу этой информации пока нет.
Напомним, Олег Торубаров с 1 августа 2013 года возглавлял ГУ МВД по Алтайскому краю. В августе 2018 года его назначили на должность главы МВД Крыма.
46-летнего полковника Надвоцкого арестовали 15 ноября 2018 года. Его обвиняют в получении взятки в 5 млн рублей за отказ в проведении проверки в отношении местного бизнесмена. На следующий день Надвоцкого и экс-сотрудника полиции Евгения Гречишкина (его обвиняют в посредничестве) поместили в СИЗО.
В феврале Вадима Надвоцкого выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест.