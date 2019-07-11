Экс-глава алтайской полиции попал под домашний арест?

По сообщениям СМИ, бывший начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Олег Торубаров находится под домашним арестом. Это может быть связано с уголовным делом экс-начальника управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией Вадима Надвоцкого, которого подозревают в получении взятки.