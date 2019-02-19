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Жизнь

Главного алтайского антикоррупционера выпустили из СИЗО

Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД России Вадима Надвоцкого выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест, пишет «Банкфакс» со ссылкой на свой источник.

Арест Вадима Надвоцкого.
Арест Вадима Надвоцкого.
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Решение изменить меру пресечения Вадиму Надвоцкому принял Октябрьский районный суд Барнаула. Из карточки дела следует, что с ходатайством об изменении меры пресечения выступил замначальника второго отдела по расследованию особо важных преступлений Следкома Виктор Ватутин. Судья Алексей Шалабода удовлетворил его 6 февраля. Дело было оформлено 11 февраля.

Напомним, ранее Вадима Надвоцкого переводили из СИЗО в Краевую туберкулезную больницу УФСИН по Алтайскому краю. Тогда было известно, что его состояние отнесли к средней степени тяжести. У обвиняемого обострилось заболевание желудочно-кишечного тракта.

46-летнего полковника МВД Надвоцкого арестовали 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в 5 млн рублей за отказ в проведении проверки в отношении местного бизнесмена. 16 ноября Вадима Надвоцкого и экс-сотрудника полиции Евгения Гречишкина (его обвиняют в посредничестве) поместили в СИЗО на время следствия.

Вадим Надвоцкий работал в органах полиции с 1992 года. Возглавил УБЭП в январе 2006 года сначала с приставкой и.о., а с июля 2006 получил статус начальника. Ведомство Надвоцкого занималось делами холдинга «Изумрудная страна», бывшего декана юрфака АлтГУ Виталия Сорокина и проч.

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