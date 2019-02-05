Главного алтайского антикоррупционера перевели из СИЗО в больницу

Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД России Вадима Надвоцкого перевели из СИЗО в Краевую туберкулезную больницу УФСИН по Алтайскому краю. Об этом сообщают источники altapress.ru .

Известно, что состояние Вадима Надвоцкого отнесли к средней степени тяжести. У обвиняемого обострилось заболевание желудочно-кишечного тракта. Адвокат полицейского Максим Гордеев не смог подтвердить altapress.ru эту информацию.

11 января суд принял решение оставить Надвоцкого в СИЗО до 14 апреля. Его защита может использовать факт обострения заболевания как повод для перевода обвиняемого из СИЗО под домашний арест. Однако до сих пор в аналогичных делах барнаульские суды не смягчались: в СИЗО до самого приговора сидели Юрий Денисов, Андрей Арестов, а недавно не выпустили Алексея Белобородова.

46-летнего полковника МВД Надвоцкого арестовали 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в 5 млн рублей за отказ в проведении проверки в отношении местного бизнесмена. 16 ноября Надвоцкого и экс-сотрудника полиции Евгения Гречишкина (его обвиняют в посредничестве) поместили в СИЗО на время следствия.

Вадим Надвоцкий работал в органах полиции с 1992 года. Возглавил УБЭП в январе 2006 года сначала с приставкой и.о., а с июля 2006 получил статус начальника. Ведомство Надвоцкого занималось делами холдинга «Изумрудная страна», бывшего декана юрфака АлтГУ Виталия Сорокина и др.