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Сидеть еще полгода. Как прошло первое заседание по делу экс-управделами Карлина

16 января в Барнауле начался судебный процесс над бывшим управделами администрации и губернатора Алтайского края Алексеем Белобородовым. Представитель прокуратуры зачитал на заседании обвинительное заключение по делу о взятке. Также экс-чиновнику продлили срок содержания под стражей еще на полгода — до окончания судебного следствия.

Суд над Алексеем Белобородовым.
Суд над Алексеем Белобородовым.
Анна Зайкова, altapress.ru

Две статьи, два адвоката

Интересы Алексея Белобородова на суде представляли два адвоката — Виктор Чумаков и Олег Горохов. Поддержать подсудимого пришла его сестра — она присутствовала как слушатель. В течение процесса они обменивались жестами, но пообщаться им даже после заседания приставы не разрешили. Кроме того, судья Наталья Никитина запретила СМИ вести видеосъемку в зале суда.

Алексей Белобородов выглядел спокойным, на вопросы отвечал коротко, и произнес небольшую речь по поводу изменения меры пресечения. Свое отношение к обвинению он озвучивать не стал, заявив, что сделает это позднее, когда начнет давать показания.

В начале процесса подсудимого попросили представиться и рассказать о себе. Экс-чиновник сообщил, что ему 58 лет, он пенсионер, имеет два высших образования — техническое и юридическое. Белобородов разведен, у него есть взрослая дочь.

Суд над Алексеем Белобородовым.
Суд над Алексеем Белобородовым.
Анна Зайкова, altapress.ru

Алексея Белобородова обвиняют в получении взятки лично в особо крупном размере в виде имущества и услуг имущественного характера (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ).

В чем обвиняют Белобородова?

По данным следствия, в 2013 году Белобородов обратился к директору строительной компании «РемСтрой» Евгению Фоканову с предложением оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика выполнения строительных и ремонтных работ на объектах, подведомственных Управлению делами губернатора и администрации края. Правоохранители считают, что госконтракты, договоры и соглашения с этой компанией были заключены с нарушением законодательства.

Как сообщил помощник прокурора Барнаула Денис Петрик, речь идет в том числе о ремонтных работах в здании на ул. Чкалова, 230 — сейчас там располагается Минприроды Алтайского края. Его поставили на кадастровый учет как раз в 2013 году. Следствие считает, что строительные сметы содержали работы, которые не выполнялись, либо их стоимость была завышена.

Суд над Алексеем Белобородовым. Конвой.
Суд над Алексеем Белобородовым. Конвой.
Анна Зайкова, altapress.ru

За эту услугу, по мнению следствия, с 2013 по 2016 год Белобородов получал от директора строительной компании взятку в виде безвозмездного строительства и ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости и необходимых для этого стройматериалов на общую сумму более 3 млн 600 тыс. рублей. На эти деньги, считают правоохранители, экс-чиновнику отремонтировали прилегающую территорию его дома в Барнауле, построили гараж «под ключ» в Белокурихе.

Суть обвинения в растрате

Кроме того, по мнению следствия, в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве Фоканова похитил 32 миллиона рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных Управлению делами губернатора и администрации края. Экс-чиновник заключил с компанией «РемСтрой» контракты на работы, которые фактически не выполнялись, либо их стоимость превышала рыночную.

Ход выполнения работ Белобородов контролировал лично, заявил представитель прокуратуры. Фоканов подписывал от имени своей компании сметы и передавал через подчиненных экс-чиновнику, а тот в свою очередь отдавал приказы оплачивать их.

Суд над Алексеем Белобородовым. Адвокаты Олег Горохов и Виктор Чумаков.
Суд над Алексеем Белобородовым. Адвокаты Олег Горохов и Виктор Чумаков.
Анна Зайкова, altapress.ru

Интересно, что в ходе предварительного следствия подсудимый своей вины не признал. А вот директор строительной компании Фоканов оказывал содействие следствию.

Что сказали адвокаты?

Сторона защиты заявила, что с обвинением не согласна, потому что оно предъявлено без учета требований 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».

«То, что вменено моему подзащитному, невозможно сделать в силу противовеса, заложенного в законодательстве, которое действовало на тот момент», — заявил адвокат Виктор Чумаков.

Без устранения этих противоречий, по его мнению, человека невозможно обвинить в получении взятки.

Борьба за меру пресечения

18 января должен истечь очередной срок содержания Алексея Белобородова в СИЗО. В связи с этим суду пришлось решать вопрос о продлении меры пресечения. Прокуратура просила оставить подсудимого под стражей с учетом тяжести обвинения и возможной угрозе давления с его стороны на свидетелей.

Адвокаты очень энергично защищали своего клиента. Речь Виктора Чумакова по этому поводу заняла около 15 минут. Он просил отправить Алексея Белобородова под домашний арест в связи с тем, что у него два хронических заболевания — астма и острая сердечная недостаточность. Экс-чиновнику вшили кардиостимулятор, с которым опасно даже проходить через рамки металлоискателя, рассказал адвокат.

Суд над Алексеем Белобородовым. Адвокаты Олег Горохов и Виктор Чумаков.
Суд над Алексеем Белобородовым. Адвокаты Олег Горохов и Виктор Чумаков.
Анна Зайкова, altapress.ru

Кроме того, Белобородов столкнулся в СИЗО с проблемой передачи ему сильнодействующих лекарств. К примеру, во время новогодних праздников он в течение двух недель не мог получить таблетки, которые ему жизненно необходимы.

Защита также долго объясняла, что доставка подсудимого из СИЗО на процесс — дело хлопотное, трудозатратное, отнимает много сил и времени. Белобородову приходится вставать в 5 утра, обратно в камеру он попадает только к ночи. Довольно долгое время ему приходится трястись в холодном автозаке. «Я прошу суд проявить гуманизм», — заявил Виктор Чумаков.

В качестве смягчающих ситуацию обстоятельств адвокаты представили суду постановление о прекращении уголовного преследования Белобородова по факту превышения полномочий, в чем его обвиняли изначально. Также они добились снятия обременения с дома экс-чиновника, который является его единственным жильем.

Что сказал Белобородов?

Подсудимый тоже просил суд изменить меру пресечения на домашний арест. Как и адвокаты, он уверял, что у него нет умысла давить на свидетелей и бывших подчиненных, так как он уже уволен.

Суд над Алексеем Белобородовым.
Суд над Алексеем Белобородовым.
Анна Зайкова, altapress.ru

Алексей Белобородов,
подсудимый:

Когда против меня возбудили дело, доказывал ФСБ, СКР и прокурору края, что в моих действиях нет состава преступления, что эти «Мерседесы» были закуплены по закону. В итоге мне понадобилось полтора года, чтобы с меня сняли обвинение о превышении полномочий. По тем обвинениям, которые мне предъявили, намерен давать показания. В моих интересах — активно участвовать в судебном процессе.

В СИЗО есть проблемы с приемом необходимых мне лекарств, не говоря уже о том, чтобы измерить пульс или давление. Я всю жизнь активно во благо государства трудился, у меня есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», подарочные часы от президента России Владимира Путина и почетная грамота губернатора Алтайского края за строительство комплекса зданий как раз на ул. Чкалова, 230. А я теперь здесь нахожусь.

Суд не внял ни речам адвокатов, ни самого Белобородова, и оставил экс-чиновника под стражей еще на полгода — до 24 июня 2019 года. По мнению судьи, будучи под домашним арестом, экс-чиновник все-таки будет иметь возможность давить на бывших подчиненных благодаря своему личному влиянию и связям в МВД, а также иным образом препятствовать ходу судебного следствия. Его многочисленные награды и поощрения, а также состояние здоровья не могут быть препятствием для содержание в СИЗО, считает суд.

Судить Алексея Белобородова планируют каждую среду раз в неделю. Заседания могут длиться целый день, заявила судья Наталья Никитина.

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