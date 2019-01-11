Главного алтайского антикоррупционера оставили в СИЗО еще на три месяца

Заседание, на котором рассматривали вопрос о продлении меры пресечения для силовика, началось в Октябрьском районном суде Барнаула в 10 утра и продлилось почти до обеда. Следователь Павел Тен попросил повторно заключить обвиняемого под стражу.
Напомним, 46-летнего полковника Надвоцкого арестовали 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в 5 млн рублей за отказ в проведении проверки в отношении местного бизнесмена. 16 ноября Надвоцкого и экс-сотрудника полиции Евгения Гречишкина (его обвиняют в посредничестве) поместили в СИЗО на 2 месяца.
Что известно о Вадиме Надвоцком?
Вадим Надвоцкий родился 1 января 1972 года. В МВД работает с 1992 года — начинал младшим уполномоченным в подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Окончил экономический факультет АлтГУ и позже БЮИ.
В 2001 году стал заместителем начальника УБЭП по Алтайскому краю. С января 2006 возглавил УБЭП сначала с приставкой и.о., а с июля 2006 уже в полноценном статусе. Полковник полиции.
Ведомство Надвоцкого занималось делами холдинга «Изумрудная страна», бывшего декана юрфака Виталия Сорокина, коррупцией в теруправлении Росимущества в Алтайском крае и другими.