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Главного алтайского антикоррупционера оставили в СИЗО еще на три месяца

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий останется в СИЗО до 14 апреля. Такое решение 11 января приняла Ольга Ефремова, пишет «Политсибру» со ссылкой на аппарат суда.

Арест Вадима Надвоцкого.
Арест Вадима Надвоцкого.
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Заседание, на котором рассматривали вопрос о продлении меры пресечения для силовика, началось в Октябрьском районном суде Барнаула в 10 утра и продлилось почти до обеда. Следователь Павел Тен попросил повторно заключить обвиняемого под стражу.

Напомним, 46-летнего полковника Надвоцкого арестовали 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в 5 млн рублей за отказ в проведении проверки в отношении местного бизнесмена. 16 ноября Надвоцкого и экс-сотрудника полиции Евгения Гречишкина (его обвиняют в посредничестве) поместили в СИЗО на 2 месяца.

Что известно о Вадиме Надвоцком?

Вадим Надвоцкий родился 1 января 1972 года. В МВД работает с 1992 года — начинал младшим уполномоченным в подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Окончил экономический факультет АлтГУ и позже БЮИ.

В 2001 году стал заместителем начальника УБЭП по Алтайскому краю. С января 2006 возглавил УБЭП сначала с приставкой и.о., а с июля 2006 уже в полноценном статусе. Полковник полиции.

Ведомство Надвоцкого занималось делами холдинга «Изумрудная страна», бывшего декана юрфака Виталия Сорокина, коррупцией в теруправлении Росимущества в Алтайском крае и другими.

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