В Барнауле задержали руководителей антикоррупционного управления краевого МВД

Как стало известно altapress.ru, в Барнауле задержаны руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД России полковник Вадим Надвоцкий и его зам подполковник Виталий Полтарыхин. Информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

По данным altapress.ru, высокопоставленных полицейских задержали 15 ноября по подозрению в получении взятки. Другие подробности пока неизвестны.

Вадим Надвоцкий. 22.мвд.рф

УЭБиПК занимается делами антикоррупционной направленности. «Мы занимаемся оперативно-розыскной деятельностью. Наша задача — отработать полученную информацию, пресечь противоправную деятельность, задержать того или иного гражданина, дальше вступает в работу следственное подразделение», — объяснял специфику работы управления Вадим Надвоцкий в интервью altapress.ru.

Виталий Полтарыхин. 22.мвд.рф

В частности, УЭБиПК занималось делами холдинга «Изумрудная страна», бывшего декана юрфака Виталия Сорокина, коррупцией в теруправлении Росимущества в Алтайском крае и другими.