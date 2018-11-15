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В Барнауле задержали руководителей антикоррупционного управления краевого МВД

Как стало известно altapress.ru, в Барнауле задержаны руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД России полковник Вадим Надвоцкий и его зам подполковник Виталий Полтарыхин. Информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

МВД по Алтайскому краю.
МВД по Алтайскому краю.
Михаил Хаустов

По данным altapress.ru, высокопоставленных полицейских задержали 15 ноября по подозрению в получении взятки. Другие подробности пока неизвестны.

Вадим Надвоцкий.
Вадим Надвоцкий.
22.мвд.рф

УЭБиПК занимается делами антикоррупционной направленности. «Мы занимаемся оперативно-розыскной деятельностью. Наша задача — отработать полученную информацию, пресечь противоправную деятельность, задержать того или иного гражданина, дальше вступает в работу следственное подразделение», — объяснял специфику работы управления Вадим Надвоцкий в интервью altapress.ru.

Виталий Полтарыхин.
Виталий Полтарыхин.
22.мвд.рф

В частности, УЭБиПК занималось делами холдинга «Изумрудная страна», бывшего декана юрфака Виталия Сорокина, коррупцией в теруправлении Росимущества в Алтайском крае и другими.

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