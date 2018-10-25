В народном рейтинге Медведев вдвое отстал от Путина

В октябре 2018 года доля россиян, одобряющих деятельность президента Владимира Путина, составила 66%. Это минимальный рейтинг главы государства за последние четыре года.

Соотношение рейтингов первых лиц измеряют не первый год. В этот раз выяснилось, что работу главы государства одобряют 66% респондентов, 33% не одобряют, 1% — воздержался от оценки. Это самый низкий показатель с 2013 года, когда деятельность президента положительно оценивали 64% опрошенных.

При этом динамика падения рейтинга главы государства замедлилась — с августа он потерял 4%.

«Эффект возмущения пенсионной реформой выгорел», — пояснил «Коммерсанту» политолог Владимир Слатинов.

Рейтинг Путина стабилизировался «до следующих шоковых новостей», считает политолог.

В то же время самый низкий народный рейтинг остается у премьер-министра Дмитрия Медведева. Его работу одобряют лишь 34% опрошенных, противниками являются 64% респондентов. Не может похвастаться доверием к себе Госдума — ее деятельность одобряют лишь 36%, пишет ura.ru.

Соцопрос проводил «Левада-Центр» в 136 населенных пунктах из 52 регионов. Интервью брали у 1600 человек старше 18 лет.