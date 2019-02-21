В НАТО считают, что Путин в своем послании угрожал союзникам альянса

Ряд внешнеполитических высказываний Владимира Путина, сделанных 20 февраля во время послания президента Федеральному собранию, обеспокоили НАТО. Заместитель представителя альянса Пирс Казалет назвал это угрозами Москвы и высказал мнение о том, что это неприемлемо, пишет «Интерфакс».

Пирс Казалет,

заместитель официального представителя НАТО:

Мы приняли к сведению выступление президента Путина 20 февраля. Заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников неприемлемы. Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как отмечено в заявлении НАТО, политика альянса носит оборонительный характер, и что эта организация не хочет новой гонки вооружений. Так же в альянсе считают, что Россия обязана «подлежащим верификации образом уничтожить ракеты средней дальности».

Пирс Казалет,

заместитель официального представителя НАТО:

Как дал понять генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, любой ответ должен быть коллективным и взвешенным, а у НАТО нет намерения размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования. Российские обвинения против системы противоракетной обороны НАТО — это явная попытка отвлечь внимания от нарушения. Эти обвинения — давние и безосновательные.

При этом в заявлении подчеркивается, что объекты системы противоракетной обороны «Иджис» в Румынии и Польше не нарушают ДРСМД.

На какое заявление Путина отреагировали в НАТО

20 февраля во время чтения послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично:

Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов.

Также в своем послании российский обвинил США в том, что они использовали «надуманные обвинения» в адрес РФ, чтобы выйти из ДРСМД, а партнеры Вашингтона по НАТО назвал подхрюкивающими сателлитами.