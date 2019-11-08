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Политика

В Новосибирск прилетят высшие чиновницы, а потом — Медведев

До конца недели (до 10 ноября) в Новосибирске ждут визита двух федеральных чиновниц, а потом в Сибирь должен приехать глава правительства Дмитрий Медведев, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
Сайт правительства России

В Новосибирск прилетят зампредседателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Известно, что едут они в научный центр «Вектор» в Кольцово, но зачем — неизвестно. В «Векторе», в правительстве региона и в кольцовской администрации подтвердить или опровергнуть приезд чиновников не смогли.

На следующей неделе, по данным источников, в Новосибирске ждут визита премьера Дмитрия Медведева, уверяет издание.

Как писал altapress.ru, после Новосибирска глава кабмина, весьма вероятно, прибудет в Алтайский край. Не исключено, что он сделает это на скоростной «Ласточке».

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