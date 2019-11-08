В Новосибирск прилетят зампредседателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
Известно, что едут они в научный центр «Вектор» в Кольцово, но зачем — неизвестно. В «Векторе», в правительстве региона и в кольцовской администрации подтвердить или опровергнуть приезд чиновников не смогли.
На следующей неделе, по данным источников, в Новосибирске ждут визита премьера Дмитрия Медведева, уверяет издание.
Как писал altapress.ru, после Новосибирска глава кабмина, весьма вероятно, прибудет в Алтайский край. Не исключено, что он сделает это на скоростной «Ласточке».