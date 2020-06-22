Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 июня 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

В Новосибирске митинг против поправок в Конституцию пройдет в день голосования

Митинг против поправок в Конституцию РФ собираются 1 июля провести в Новосибирске, пишет НДН.инфо.

Пикеты против поправок в Конституцию в Алтайском крае, 17 марта 2020 года.
Пикеты против поправок в Конституцию в Алтайском крае, 17 марта 2020 года.
http://altkprf.ru/

Новосибирские активисты 18 июня направили в мэрию уведомление о том, что собираются провести митинг 1 июля в день проведения голосования по поправкам.

Целью мероприятия заявили «формирование общественного мнения против коррупции, власти олигархов и антинародных законов».

Акцию захотели провести у фонтана в Первомайском сквере с 18:00 до 21:00. Число участников — до тысячи человек.

Мэрия дала активистам положительный ответ, предложив лишь другую площадку — сквер у театра «Глобус».

Напомним, в середине марта власти Новосибирска запретили митинг против поправок в Конституцию.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость