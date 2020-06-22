В Новосибирске митинг против поправок в Конституцию пройдет в день голосования

Новосибирские активисты 18 июня направили в мэрию уведомление о том, что собираются провести митинг 1 июля в день проведения голосования по поправкам.
Целью мероприятия заявили «формирование общественного мнения против коррупции, власти олигархов и антинародных законов».
Акцию захотели провести у фонтана в Первомайском сквере с 18:00 до 21:00. Число участников — до тысячи человек.
Мэрия дала активистам положительный ответ, предложив лишь другую площадку — сквер у театра «Глобус».
Напомним, в середине марта власти Новосибирска запретили митинг против поправок в Конституцию.