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Политика

В Новосибирской области мигрантам запретили заниматься определенными видами работ

Соответствующий документ подписал губернатор Андрей Травников, сообщает правительство региона.

Мигранты.
Мигранты.
22.мвд.рф

В постановлении указано, что такие меры приняты в целях обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области, и приоритетного трудоустройства российских граждан.

Компаниям запрещено нанимать иностранных граждан для следующих видов работы:

  • торговля розничная напитками в специализированных магазинах;
  • торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах;
  • деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.

Чтобы уволить иностранных работников, предприятиям на территории области дали два месяца.

Ранее в России две бригады рабочих из Таджикистана и Узбекистана не поделили пачку арматуры и подрались.

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