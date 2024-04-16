В постановлении указано, что такие меры приняты в целях обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области, и приоритетного трудоустройства российских граждан.

Компаниям запрещено нанимать иностранных граждан для следующих видов работы:

торговля розничная напитками в специализированных магазинах;

торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах;

деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.

Чтобы уволить иностранных работников, предприятиям на территории области дали два месяца.

Ранее в России две бригады рабочих из Таджикистана и Узбекистана не поделили пачку арматуры и подрались.

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