В постановлении указано, что такие меры приняты в целях обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области, и приоритетного трудоустройства российских граждан.
Компаниям запрещено нанимать иностранных граждан для следующих видов работы:
- торговля розничная напитками в специализированных магазинах;
- торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах;
- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.
Чтобы уволить иностранных работников, предприятиям на территории области дали два месяца.
Ранее в России две бригады рабочих из Таджикистана и Узбекистана не поделили пачку арматуры и подрались.
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