«В одной лодке с Шамковым»: куда «поплывет» новый состав Общественной палаты Алтайского края

Председателем седьмого созыва Общественной палаты Алтайского края (ОПАК) стал Юрий Шамков, известный в регионе человек, бывший член Совета Федерации, бизнесмен и государственный деятель, глава Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ. 31 июля состоялось первое заседание Совета обновленной палаты под его руководством. О том, какая подобралась у Шамкова команда и куда она собирается «плыть», рассказывает altapress.ru.

Свистать всех наверх!

У команды ОПАК практически наполеоновские планы: обсудить цифровизацию образования, корректировать федеральные нацпроекты, сдвинуть с места проблему зеленых зон, пивных магазинов и многое другое.

В октябре Совет наделили законодательной инициативой (условно говоря, сменили надувной матрас на моторную лодку). Если раньше палата занималась в основном мониторингом, то теперь она может перейти к активным законодательным действиям.

Заместителями Шамкова стали Евгений Новиков и Василий Куц, председатель комиссии ОПАК по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления. Также Куц сейчас является председателем правления регионального отделения «Российские студенческие отряды».

За организацию общественного контроля, взаимодействию с общественными советами и правозащитную деятельность отвечает Руслан Демаков. Он глава краевого «Союза молодых юристов». За развитием добровольчества, патриотического воспитания, спорта и дел молодежи призван следить Андрей Степурко.

Председателем комиссии по вопросам экологии, туризма и ЗОЖ избран Сергей Малыхин, редактор газеты «Природа Алтая». По вопросам социальной политики, здравоохранения, качества жизни и поддержке ветеранов — Евгений Панов. По развитию НКО и взаимодействию со СМИ — Денис Матис. По экономики и предпринимательству — Сергей Тастан.

Руководитель аппарата общественной палаты Евгений Толкунов уволился из ОПАК — его место в будущем займет известный в недалеком прошлом промышленник Игорь Волдачинский.

Первое заседание Совета Общественной палаты Алтайского края во главе с Юрием Шамковым. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Замыкает цепочку игроков Сергей Кашников, член Общественной палаты Российской Федерации.

Какие будут указания , капитан?

Шамков задает курс: активно пользоваться правом законодательной инициативы, активнее следить за нормами законодательства, обсуждать злободневное с экспертами и вести больше диалогов.

Василий Куц,

председатель комиссии по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления:

Буквально вчера прошло совещание, где мы изложили свои предложения по корректировке нацпроектов. Это и взаимодействие с территориями Средней Азии, и поддержка агломераций на 300 тысяч человек (в наших интересах свести эту цифру до 150 тысяч). Сейчас мы будем формировать свое видение развития туризма в РФ, развития градостроительства с сохранением зеленых зон.

Василий Куц. Дмитрий Лямзин.

Заседания Совета ОПАК будут проходить ежеквартально. А осенью пройдет круглый стол по вопросам сохранения зеленых зон. На нем обсудят создание нового закона об экологическом воспитании и образовании молодежи, подумают о нормах, которые должны будут соблюдать застройщики: «Если рубишь деревья для постройки — высади новые», — предлагает Сергей Малыхин.

Поговорят в ОПАК и о новом национальном парке «Салаир», и о многострадальных парках «Изумрудный», «Юбилейный» и многих других. В крае такого многострадального добра хватает.

Гораздо раньше Совет палаты хочет заняться другими проблемами. Например, проблемой удаленной работы — как оплачивать, как оформлять? И проблемой плановой медицинской помощи: «Надо одумать от чего больше умерли: от коронавируса или отсутствия плановой помощи?» — говорит Юрий Шамков.

Антон Васильев. Дмитрий Лямзин.

Антон Васильев,

председатель комиссии по вопросам образования , науки и культуры:

Поговорим и о цифровизации образования. Проведем анализ сильных и слабых сторон дистанционного обучения. Займемся регулированием вопроса культуры цифрового общения. Обновим закон научно-технической и инновационной деятельности, где обратим особое внимание на кадровое обеспечение ученых — утечка мозгов — это очень серьезная проблема.

А еще в ОПАК откорректируют региональный закон об образовании. Если конкретно — вопрос взаимодействия органов власти и высшей школы.

Йо-хо-хо — и нет бутылки рома

Совет твердо намерен собрать круглый стол по изменению закона о розничной продажи алкоголя на территории Алтайского края.

Евгений Новиков,

заместитель председателя общественной палаты:

Будем рассматривать работу небольших пивных заведений, которые располагаются на первых этажах жилых домов. Жители жалуются, ну вы же понимаете: здесь же выпили, здесь же, извините, сходили в туалет. И так как это все очень хорошо лоббируется предпринимателями, мы очень серьезно займемся проблемой. Будем говорить и о возможном закрытии подобных точек.

Евгений Новиков. Дмитрий Лямзин.

Полный вперед

В первую очередь Совет ОПАК должен быть такой структурой, к которой со своим предложением придет любой гражданин и любая общественная организация, считает новая команда. Каждое предложение должно быть услышано, проанализировано, обработано и преподнесено власти.

Однако, на всенародную любовь члены совета не надеются. «Для многих мы всегда будем безынициативными: у одних помидоры не растут — и мы безынициативны, а у других планета с оси сместилась — и мы ничего не делаем. Конечно, мы делаем, мы на все реагируем», — говорит Денис Матис, председатель комитета по развитию НКО и взаимодействию со СМИ.

Свое главное преимущество в работе команда Шамкова видит в непартийности. Члены палаты могут выстраивать диалог с законодательным собранием, не спотыкаясь о свою политическую принадлежность.

Денис Матис. Дмитрий Лямзин.

«Есть разные подходы в открытости: одни сразу выходят с пикетами и начинают кричать „Все не так“, а у других есть инструменты, которые помогают выстраивать нормальный диалог. Мы постараемся поднимать острые и наболевшие вопросы и эти инструменты использовать», — добавляет Денис Матис.

Срок полномочий Общественной палаты Алтайского края седьмого состава продлится до 2023 года.