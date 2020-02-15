В основной закон России внесут поправку планетарного масштаба

Одно это должно мотивировать россиян принять участие в общероссийском голосовании, которое может пройти уже в конце апреля, уверен российский ученый, эколог, директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Эконеблагополучие сегодня ощущают все. В России нет ни одного населенного пункта, где было бы все нормально, например, с мусором, а треть населения в стране не имеет нормальной питьевой воды. В нашей Конституции сказано только, что „каждый имеет право на благоприятную окружающую среду“ (статья 42 Конституции РФ), но для нашей страны этого недостаточно — у нас в плохом состоянии вся нормативная база, отсутствует нормальный мониторинг.», — объяснил эксперт.

Депутат Госдумы Валерий Гартунг предложил внести поправку, расширяющую полномочия правительства в части «мер по созданию благоприятных условий жизнедеятельности граждан, сохранения уникального природного и биологического разнообразия страны, снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, создания условий для развития системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры граждан», пишет ura.ru.

По мнению парламентария, от этого может «зависеть судьба не только нашего народа, но и вообще всей планеты».

Средства

Президент России Владимир Путин определился с объемом средств, которые выделят на подготовку к голосованию по изменениям в Конституции, сообщил на своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

«Объем средств на подготовку голосования по поправкам в Конституцию РФ не может быть меньше суммы, выделенной на выборы президента в 2018 году», — написал Соловьев со ссылкой на распоряжение главы государства.

Напомним, бюджет выборов президента в 2018 году ЦИК утвердил в декабре 2017 года. В плане распределения средств на финансовое обеспечение президентской кампании значилось — 17,69 млрд рублей.