В Поднебесной раскритиковали план ВОЗ по расследованию происхождения ковида

Замглавы комитета здравоохранения Китая Цзэн Исинь заявил, что страна считает план второй фазы расследования происхождения коронавируса неуважительным по отношению к науке, поэтому не будет ему следовать.

«Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что теорию о вероятной связи между пандемией и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано.

Он также указал — международная группа экспертов, которая ранее отправилась в Китай для исследования причин возникновения коронавируса, столкнулась с проблемами при получении доступа к первичным данным о распространении вируса, пишет «Росбалт».

В этой связи Гебрейесус призвал власти КНР быть «транспарентными, открытыми и сотрудничать, особенно в отношении необработанных данных, которые запрашивались в первые дни пандемии».

Ранее китайские ученые выяснили, что происхождение коронавируса может быть только природным.

В качестве доказательства использовали теорию эволюции.

Они отметили, что вирус очень хорошо адаптировался к человеческой популяции по сравнению с SARS-CoV образца 2003 года. Такой уровень приспособляемости, по всей видимости, развился в течение длительного периода.

До вспышки вирус претерпел некоторые формы эволюции в человеческой популяции, что и привело к такой его степени адаптивности, но пока неясно, как именно это произошло.