Китайские ученые оценили вероятность искусственного происхождения ковида

Китайские ученые выяснили, что происхождение коронавируса может быть только природным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Science China Life Sciences.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса.

Китайские ученые провели исследования и пришли к выводу, что коронавирус имеет природное происхождение. В качестве доказательства использовали теорию эволюции.

Они отметили, что вирус очень хорошо адаптировался к человеческой популяции по сравнению с SARS-CoV образца 2003 года. Такой уровень приспособляемости, по всей видимости, развился в течение длительного периода.

До вспышки вирус претерпел некоторые формы эволюции в человеческой популяции, что и привело к такой его степени адаптивности, но пока неясно, как именно это произошло.

«SARS-CoV-2 не мог развиться на животном рынке в большом городе и еще менее вероятно в лаборатории. При обсуждении происхождения необходимо учитывать длительный процесс адаптационного сдвига», — говорится в статье.

Также ученые отметили, что утверждения о «неприродном происхождении» коронавируса — весьма спорные.

Исследователи подчеркнули, что пока не будут обнаружены штаммы со следами вмешательства человека, необходимо сосредоточиться на естественных процессах.