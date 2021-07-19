Китайские ученые оценили вероятность искусственного происхождения ковида

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса.
Китайские ученые провели исследования и пришли к выводу, что коронавирус имеет природное происхождение. В качестве доказательства использовали теорию эволюции.
Они отметили, что вирус очень хорошо адаптировался к человеческой популяции по сравнению с SARS-CoV образца 2003 года. Такой уровень приспособляемости, по всей видимости, развился в течение длительного периода.
До вспышки вирус претерпел некоторые формы эволюции в человеческой популяции, что и привело к такой его степени адаптивности, но пока неясно, как именно это произошло.
«SARS-CoV-2 не мог развиться на животном рынке в большом городе и еще менее вероятно в лаборатории. При обсуждении происхождения необходимо учитывать длительный процесс адаптационного сдвига», — говорится в статье.
Также ученые отметили, что утверждения о «неприродном происхождении» коронавируса — весьма спорные.
Исследователи подчеркнули, что пока не будут обнаружены штаммы со следами вмешательства человека, необходимо сосредоточиться на естественных процессах.