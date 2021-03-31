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Здоровье

Спецэксперты будут расследовать возможность лабораторной утечки коронавируса

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал провести дальнейшее расследование версии о лабораторной утечке Sars-CoV-2.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Необходимы дополнительные исследования силами специальных экспертов, считает глава ВОЗ.

Гебрейесус объяснил свою позицию тем, что доклад специалистов ВОЗ, посетивших Ухань, так и не дал ответа на вопрос о происхождении вируса, пишет Bloomberg. Глава ВОЗ отметил — готов инициировать такое расследование.

По его словам, эксперты ВОЗ после визита в Китай пришли к выводу, что «утечка в лаборатории» является наименее вероятной версией происхождения COVID-19, пишет bfm.ru. При этом Гебрейесус не считает оценку ситуации «достаточно обширной».

«Для получения более надежных выводов потребуются дополнительные данные и исследования», — отметил Гебрейесус.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад по итогам поездки ее экспертов в Китай для выяснения происхождения Sars-CoV-2.

Согласно документу, первоначальный источник коронавируса все еще не обнаружен, выдвинутые гипотезы происхождения инфекции продолжают рассматриваться, сообщает ТАСС.

Между тем Алтайский край готовится к третьей волне коронавируса. Медики региона готовятся к худшему. Когда придет третья волна коронавируса и какой будут ее сила и продолжительность, никому не известно, но инфраструктуру региона готовят к разным вариантам развития событий.

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