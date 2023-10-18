18 октября
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Политика

В Польше закончились выборы в парламент. Как это повлияет на отношения с Россией

В Польше на парламентских выборах выиграла партия "Право и Справедливость". Они набрали 7,6 млн голосов, что составляет 35,38%.

Польша.
Польша.
CC0

Большинство избирателей и экспертов считают, что по итогам прошедших выборов «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» смогут договориться и создать коалиционное правительство, которое возглавит Дональд Туск.Однако окончательная точка в этом еще не стоит.

Сам Туск заявляет, что сначала необходимо дождаться окончательных результатов.

С приходом движения "Право и Справедливость" внутренняя политика Польши серьезно изменится, в отличие от внешней.

Сама партия Туска давно заявляет о намерении:

  • вернуть легальный статус абортам;
  • легализовать однополые партнерства;
  • упростить трансгендерный переход.

Все партии выступают за нормализацию отношений с Евросоюзом. Это позволит им разморозить множество дотаций от Еврокомиссии, удерживаемых в течение многих лет из-за нарушения Польшей принципов европейского права. Ведь только в рамках реализации строительной программы Польша могла потерять 76,5 млрд евро.

Также стороны выражают единое мнение по поводу ограничения иммиграции.

Не стоит забывать, что "левые" могут быть не согласны с остальными партиями, например по теме налогов и сокращения рабочей неделе.

Тем не менее, эти вопросы будут обсуждаться уже в новом парламенте и иметь довольно сильный разворот от консервативной популистской политики, которую вела последние годы «Право и справедливость».

Отношения с Россией тоже не планируют меняться. Несмотря на то, что Туск вряд ли уподобится "Праву и Справедливости" в отношение обхода европейских санкций, послаблять их они не намерены.

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