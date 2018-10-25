В правительстве Алтайского края сменится глава имущественного ведомства

Вероятным начальником управления имущественных отношений Алтайского края станет Елена Зинкова. Действующий руководитель ведомства Людмила Сорокина покинет свой пост, сообщает Политсиб.ру со ссылкой на источники в правительстве.

Елена Зинкова с 2014 года занимает пост замначальника краевого управления ЗАГС. До этого несколько лет возглавляла государственно-правовой комитет. В администрации края Зинкова работает с 2014 года.

Врио министра имущественных отношения Людмила Сорокина уйдет в отставку. Свой пост она занимала с января 2017 года. Ее уход прогнозировался: чиновница преодолела порог пенсионного возраста — ей 60 лет. При этом ее сменщице Зинковой — 54 года.

В новой структуре краевого правительства статус имущественного ведомства понизится — из министерства оно превратится в управление.

Ранее Виктор Томенко назначил нескольких своих заместителей и министров в новом правительстве.