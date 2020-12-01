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Политика

В проблемном районе Алтайского края устранили затяжное безглавие

К Каменском районе Алтайского края выбрали нового главу. Большинством голосов депутаты поддержали Ивана Панченко, сообщил altapress.ru источник, близкий к администрации района.

Иван Панченко.
Иван Панченко.
"Каменские известия"

В районной администрации 1 декабря проходит внеочередное заседание Каменского районного Собрания депутатов.

Основной и единственный вопрос в повестке — это избрание главы Каменского района.

За Панченко проголосовали 12 депутатов. За Евгению Гордиенко, исполнявшую обязанности главы последние несколько лет, проголосовали двое, и один бюллетень был испорчен, добавляют журналисты «Каменских известий».

Депутаты утвердили протокол счетной комиссии по избранию главы района.

«Считать избранным на должность главы Каменского района Алтайского края Панченко Ивана Васильевича. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия», — указано в решении райсобрания, подписанном председателем Виктором Кашициным.

Кто такой Иван Панченко

Ивану Панченко 40 лет. Документы в конкурсную комиссию он подал как безработный, заместитель председателя Каменского районного Собрания депутатов на освобожденной основе.

Он руководил каменским МУП «Благоустройство». Имеет высшее образование.

В 2018 году каменские депутаты накануне внеочередной сессии устроили драку, одним из участников которой был Панченко.

Каменский район остался без главы в августе 2019 года, когда Федора Найдена отстранили из-за уголовного дела.

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