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Политика

В программе Соловьева обозреватель призвал власти припугнуть мир ядерным оружием

Практически любой международный конфликт с участием России может быть прекращен по инициативе Москвы. Для этого достаточно угрозы применить хотя бы тактическое ядерное оружие, заявил военный обозреватель Михаил Ходаренок в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ядерное оружие.
Ядерное оружие.
СС0

В такой ситуации крайне важным фактором является то, насколько убедительно Россия сформулирует посыл мировой общественности.

«Вполне возможен демонстрационный ядерный взрыв в пустынных водах Мирового океана. Но не настолько пустынных, чтобы его не было видно», — сказал Ходаренок.

Вместе с тем, комментируя мнение ведущего о реальности прямого столкновения войск НАТО и российских военных, эксперт подчеркнул, что от подобного сценария по возможности следует воздерживаться, пишет News.ru.

На данный момент геополитическая ситуация характеризуется для России «не самым лучшим образом», считает обозреватель.

В ноябре 2020 года Путин и Шойгу обменялись шутками на совещании по ядерному оружию. Также президент РФ Владимир Путин объявил о завершении создания в России сверхзащищенного пункта управления ядерными силами.

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