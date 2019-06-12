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Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в РФ стоят украинцы

Депутат Верховной рады Антон Геращенко признал, что граждане Украины часто оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, пишут «Известия» со ссылкой на программу на телеканале «112 Украина».

Телефон у мужчины в руке.
Телефон у мужчины в руке.

«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией, и мы наблюдаем, как целенаправленно жители России развлекаются, „минируя“ объекты на территории Украины», — заявил он.

Кроме того, Антон Геращенко обратил внимание и на то, что интернет позволил действовать обезличенно.

Напомним, очередная волна сообщений о «минировании» началась в России в январе этого года. По информации московского управления ФСБ, она затронула 75 из 85 регионов страны. Ни в одном из этих случаев угроза не подтвердилась.

Ранее altapress.ru писал, что в конце января эвакуацию проводили в 18 школах Барнаула: старшеклассников отпустили домой, а маленьких детей в сопровождении классных руководителей привели в теплые помещения ближайших учреждений. Вскоре школьников забрали родители.

В пяти школах образовательный процесс не прерывался из-за поступления уточняющей информации от УМВД России по Барнаулу об отсутствии угрозы. Кроме того, работу не останавливали в зданиях, в которых работают органы местного самоуправления.

По уточненным данным, всего получили 40 сообщений о минировании: 29 школ (в том числе три коррекционные школы, находящиеся в ведении краевого министерства образования и науки) и 11 административных зданий.

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