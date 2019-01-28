В мэрии уточнили, сколько зданий «заминировали» в Барнауле

В Барнауле утром 28 января на электронные адреса многих учебных заведений и организаций города поступили сообщения о минировании. Эвакуацию проводили в школах и административных зданиях, сообщает администрация города.

По уточненным данным, всего получили 40 сообщений о минировании: 29 школ (в том числе три коррекционные школы, находящиеся в ведении краевого министерства образования и науки) и 11 административных зданий.

Эвакуацию проводили в 18 городских школах: старшеклассников отпустили домой, а маленьких детей в сопровождении классных руководителей привели в теплые помещения ближайших учреждений. Вскоре школьников забрали родители. В пяти школах образовательный процесс не прерывался из-за поступления уточняющей информации от УМВД России по Барнаулу об отсутствии угрозы. Кроме того, работу не останавливали в зданиях, в которых работают органы местного самоуправления.

По данным управления ГОЧС Барнаула, уже к 13 часам закончили проверку всех 29 школ и 11 административных зданий, посторонних людей и подозрительных предметов не выявили. Образовательные организации готовы продолжить обучение во вторую смену, — отмечают в мэрии.

В проведении антитеррористических мероприятий участвовали 80 человек и 25 единиц техники.

Altapress.ru писал, что ранее власти Барнаула рассказали подробности эвакуации школ.