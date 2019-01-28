В Барнауле и Новоалтайске эвакуируют школы из-за шквала сообщений о минировании. Обновляется

В Барнауле и Новоалтайске эвакуировали школы из-за массовых сообщений о заложенных в них бомбах. По данным altapress.ru , «спам-атаке» подверглись больше десятка учебных заведений. По данным регионального МЧС, кто-то рассылает сообщения по электронной почте.

Школы , в которых идет эвакуация ( список обновлен в 11.05): Школа № 72 ( Научный городок);

Научный городок); Школа № 89 ( Солнечная Поляна , 11);

Солнечная Поляна 11); Школа № 31 ( Чудненко , 62);

Чудненко 62); Школа № 75 ( Георгия Исакова , 195);

Георгия Исакова 195); Школа № 37 ( Георгия Исакова , 120а);

Георгия Исакова 120а); Школа № 110 ( Северо-Западная , 37);

Северо-Западная 37); Школа № 64 ( Антона Петрова , 112);

Антона Петрова 112); Школа № 63 ( Чайковского , 8);

Чайковского 8); Школа № 53 ( Космонавтов проспект , 23);

Космонавтов проспект 23); Школа № 52 ( Тимуровская , 33);

Тимуровская 33); Школа № 70 ( Смольная , 46);

Смольная 46); Школа № 113 ( Гущина , 158);

Гущина 158); Школа № 10 ( Фурманова , 14);

Фурманова 14); Школа № 93 ( Лебяжье);

Лебяжье); Школа № 126 ( адрес пока неизвестен , возможно , во всех трех корпусах).

Также эвакуировали ТЦ «Ледокол» на Антона Петрова 219а, пишут в паблике «Инцидент Барнаул». Сообщение о бомбе получили и в барнаульской мэрии, но, по данным регионального МЧС, эвакуация пока не проводилась. Судя по всему, все сообщения фейковые. На местах всех «минирований» работают спецслужбы. В некоторых случаях детей просто отпускают домой, в других — переводят в соседние здания.

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что «занимаются этим», но прокомментировать пока ничего не могут. В МЧС сообщили, что эвакуированных школ в Барнауле больше десятка, аналогичные сообщения поступили в школы Новоалтайска — как минимум в № 1, № 19 и № 30.

Родители барнаульских школьников жалуются, что некоторых детей заставили выбегать раздетыми. «Ребятишки с физкультуры выбежали в шортах», — написала в комментариях в паблике «Инцидент Барнаул» Ирина Новикова. «Мне звонит дочь, вся замерзла там уже», — рассказала мама одной из новоалтайских учениц редакции altapress.ru.

Не во всех школах серьезно отнеслись к сообщениям лже-террористам. «А в 37 спокойненько одевались и выходили. Еще и урок досиживали», — рассказывает горожанка Виктория Бекер.

Обновлено от 10:55 В распоряжении редакции появилось письмо, текст которого, возможно, рассылают по школам. В письме, в частности, сообщается: «С нетерпением хотим сообщить, в вашем здании взрывное устройство. А также в нескольких других школах по всему городу». Из распечатки письма видно, что сообщение массово рассылалось по нескольким адресам. Оно содержит много ошибок. Автор письма также угрожает адресатам: «Не совершайте ошибку магнитогорцев, мы ведь их предупреждали». Лже-террорист требует от спецслужб обыскать все школы, иначе «либо должности полетят, либо население загрызет». Письмо отправлено через службу зашифрованной электронной почты Mailfence. Сообщение о минировании в барнаульских школах. Предоставлено читателем altapress.ru

Обновлено от 11:09 В пресс-центре администрации Барнаула рассказали, что сообщения о минировании поступили по электронной почте в 24 школы. В 9-ти из них провели эвакуацию, детей распустили по домам. Также поступили сообщения о минировании более 10 административных зданий, в том числе администрацию города. Рабочий процесс не прерывался. Проводятся антитеррористические мероприятия, помещения осматриваются на предмет обнаружения посторонних предметов и присутствие посторонних лиц.

Ложные сообщения о минировании поступают и в другие города Сибири. «У нас эвакуация в офисе, в нескольких больницах города», — пишет читательница altapress.ru из Новосибирска. По данным паблика «Инцидент Новосибирск», эвакуировали около 10 школ, несколько больниц, магазинов, ТЦ и администрацию города Обь.

Более десяти звонков о «минировании» школ и больниц поступило в экстренные службы Хакасии, сообщили РИА Новости региональное управление МЧС. В Кемерово также проходит эвакуация в больницах и школах.

Аналогичная ситуация происходит в Горно-Алтайске и Омске. Иркутск пережил шквал сообщений о минировании еще в пятницу, 25 января.