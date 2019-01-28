В Барнауле и Новоалтайске эвакуируют школы из-за шквала сообщений о минировании. Обновляется

Школы, в которых идет эвакуация (список обновлен в 11.05):
- Школа № 72 (Научный городок);
- Школа № 89 (Солнечная Поляна, 11);
- Школа № 31 (Чудненко, 62);
- Школа № 75 (Георгия Исакова, 195);
- Школа № 37 (Георгия Исакова, 120а);
- Школа № 110 (Северо-Западная, 37);
- Школа № 64 (Антона Петрова, 112);
- Школа № 63 (Чайковского, 8);
- Школа № 53 (Космонавтов проспект, 23);
- Школа № 52 (Тимуровская, 33);
- Школа № 70 (Смольная, 46);
- Школа № 113 (Гущина, 158);
- Школа № 10 (Фурманова, 14);
- Школа № 93 (Лебяжье);
- Школа № 126 (адрес пока неизвестен, возможно, во всех трех корпусах).
Также эвакуировали ТЦ «Ледокол» на Антона Петрова 219а, пишут в паблике «Инцидент Барнаул». Сообщение о бомбе получили и в барнаульской мэрии, но, по данным регионального МЧС, эвакуация пока не проводилась. Судя по всему, все сообщения фейковые. На местах всех «минирований» работают спецслужбы. В некоторых случаях детей просто отпускают домой, в других — переводят в соседние здания.
В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что «занимаются этим», но прокомментировать пока ничего не могут. В МЧС сообщили, что эвакуированных школ в Барнауле больше десятка, аналогичные сообщения поступили в школы Новоалтайска — как минимум в № 1, № 19 и № 30.
Родители барнаульских школьников жалуются, что некоторых детей заставили выбегать раздетыми. «Ребятишки с физкультуры выбежали в шортах», — написала в комментариях в паблике «Инцидент Барнаул» Ирина Новикова. «Мне звонит дочь, вся замерзла там уже», — рассказала мама одной из новоалтайских учениц редакции altapress.ru.
Не во всех школах серьезно отнеслись к сообщениям лже-террористам. «А в 37 спокойненько одевались и выходили. Еще и урок досиживали», — рассказывает горожанка Виктория Бекер.
Обновлено от 10:55
В распоряжении редакции появилось письмо, текст которого, возможно, рассылают по школам. В письме, в частности, сообщается: «С нетерпением хотим сообщить, в вашем здании взрывное устройство. А также в нескольких других школах по всему городу».
Из распечатки письма видно, что сообщение массово рассылалось по нескольким адресам. Оно содержит много ошибок. Автор письма также угрожает адресатам: «Не совершайте ошибку магнитогорцев, мы ведь их предупреждали». Лже-террорист требует от спецслужб обыскать все школы, иначе «либо должности полетят, либо население загрызет».
Письмо отправлено через службу зашифрованной электронной почты Mailfence.
Обновлено от 11:09
В пресс-центре администрации Барнаула рассказали, что сообщения о минировании поступили по электронной почте в 24 школы. В 9-ти из них провели эвакуацию, детей распустили по домам.
Также поступили сообщения о минировании более 10 административных зданий, в том числе администрацию города. Рабочий процесс не прерывался. Проводятся антитеррористические мероприятия, помещения осматриваются на предмет обнаружения посторонних предметов и присутствие посторонних лиц.
Ложные сообщения о минировании поступают и в другие города Сибири. «У нас эвакуация в офисе, в нескольких больницах города», — пишет читательница altapress.ru из Новосибирска. По данным паблика «Инцидент Новосибирск», эвакуировали около 10 школ, несколько больниц, магазинов, ТЦ и администрацию города Обь.
Более десяти звонков о «минировании» школ и больниц поступило в экстренные службы Хакасии, сообщили РИА Новости региональное управление МЧС. В Кемерово также проходит эвакуация в больницах и школах.
Аналогичная ситуация происходит в Горно-Алтайске и Омске. Иркутск пережил шквал сообщений о минировании еще в пятницу, 25 января.