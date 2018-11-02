В рейтинге свободы интернета Россия опустилась ниже Белоруссии и Турции

По оценке правозащитников, уровень свободы в интернете в России ниже, чем в Турции, Венесуэле, Белоруссии, Руанде и еще почти пяти десятках стран. Украина занимает в рейтинге более высокую позицию.
Больше всего интернет-свободы в Германии, США и Грузии. А вот хуже, чем в России, положение в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Иране, Эфиопии, Сирии, Кубе, Вьетнам, Узбекистане. Антилидер — Китай.
Аналитики Freedom House изучали период с июня 2017 года по май 2018 года. Они учли факты блокировок соцсетей и отдельно — блокировок политического, общественно значимого или религиозного контента. А также принятие законов, ужесточающих контроль над интернетом, аресты и суды над блогерами, и даже троллей, работающих в интересах государства.
Позиция России в рейтинге за последний год ухудшилось: в прошлом году страна занимала в нем 51-е место.
По оценке Freedom House, пространство свободы в интернете сужается во всем мире восьмой год подряд. Разные страны принимают новые законы, ужесточающие контроль за интернетом.
Некоторые государства берут пример с Китая с его цензурой и автоматической системой слежения за пользователям. По данным правозащитников, представители 36 стран ездили в Китай на семинары и тренинги китайцев перенимать опыт контроля за онлайн- СМИ и потоками информации.
Распространение дезинформации и пропаганды отравляет пространство общественной дискуссии, а ничем не ограниченный сбор данных нарушает традиционные понятия границы частной жизни, говорится в докладе.