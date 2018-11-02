В рейтинге свободы интернета Россия опустилась ниже Белоруссии и Турции

В рейтинге уровня свободы в интернете Россия ухудшила позиции в 2018 году, заняв 53-е место из 65 стран. Свободы оказалось меньше, чем в Белоруссии, пришли к выводам аналитики правозащитной организации Freedom House, рассказывает «Дождь».

По оценке правозащитников, уровень свободы в интернете в России ниже, чем в Турции, Венесуэле, Белоруссии, Руанде и еще почти пяти десятках стран. Украина занимает в рейтинге более высокую позицию.

Больше всего интернет-свободы в Германии, США и Грузии. А вот хуже, чем в России, положение в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Иране, Эфиопии, Сирии, Кубе, Вьетнам, Узбекистане. Антилидер — Китай.

Аналитики Freedom House изучали период с июня 2017 года по май 2018 года. Они учли факты блокировок соцсетей и отдельно — блокировок политического, общественно значимого или религиозного контента. А также принятие законов, ужесточающих контроль над интернетом, аресты и суды над блогерами, и даже троллей, работающих в интересах государства.

Позиция России в рейтинге за последний год ухудшилось: в прошлом году страна занимала в нем 51-е место.

По оценке Freedom House, пространство свободы в интернете сужается во всем мире восьмой год подряд. Разные страны принимают новые законы, ужесточающие контроль за интернетом.

Некоторые государства берут пример с Китая с его цензурой и автоматической системой слежения за пользователям. По данным правозащитников, представители 36 стран ездили в Китай на семинары и тренинги китайцев перенимать опыт контроля за онлайн- СМИ и потоками информации.

Распространение дезинформации и пропаганды отравляет пространство общественной дискуссии, а ничем не ограниченный сбор данных нарушает традиционные понятия границы частной жизни, говорится в докладе.