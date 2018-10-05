Пишут, что 11 октября отключат интернет: правда ли это?

11 октября отключат интернет, либо в работе сети произойдут серьезные неполадки. Такие опасения у пользователей сети вызвало сообщение организации ICANN, которая занимается управлением адресным пространством интернета. В компании сообщили, что 11 октября 2018 года впервые в истории заменят ключи шифрования. Altapress.ru разобрался, что это такое, зачем их менять и могут ли начаться перебои в интернете 11 октября.