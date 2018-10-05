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Пишут, что 11 октября отключат интернет: правда ли это?

11 октября отключат интернет, либо в работе сети произойдут серьезные неполадки. Такие опасения у пользователей сети вызвало сообщение организации ICANN, которая занимается управлением адресным пространством интернета. В компании сообщили, что 11 октября 2018 года впервые в истории заменят ключи шифрования. Altapress.ru разобрался, что это такое, зачем их менять и могут ли начаться перебои в интернете 11 октября.

Интернет. Социальные сети
Интернет. Социальные сети
СС0

Что такое ключи шифрования?

Ключи шифрования — это элемент системы защиты от хакеров DNSSEC, созданной в 2010 году. Она отвечает за то, чтобы пользователь попадал на нужный сайт, а не на подделку, созданную злоумышленниками для кражи информации. По сути, система проверяет подлинность сайтов.

Зачем менять ключи шифрования?

Вводя систему ключей, в ICANN планировали менять их либо при дискредитации, либо раз в пять лет, пишет banki.ru. Но проблем с безопасностью не возникало, и замену назначили на 11 октября 2018.

Интернет. Социальные сети
Интернет. Социальные сети
СС0

Это значит, что интернет 11 октября может отключиться?

В компании ICANN предупредили: возможно, многие сайты будут открываться медленно, а часть интернет-ресурсов будут недоступны.

11 октября интернет не отключат. Перебои в работе сети возможны, но если они и будут, то коснутся небольшого количества пользователей.

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