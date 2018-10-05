Пишут, что 11 октября отключат интернет: правда ли это?

Что такое ключи шифрования?
Ключи шифрования — это элемент системы защиты от хакеров DNSSEC, созданной в 2010 году. Она отвечает за то, чтобы пользователь попадал на нужный сайт, а не на подделку, созданную злоумышленниками для кражи информации. По сути, система проверяет подлинность сайтов.
Зачем менять ключи шифрования?
Вводя систему ключей, в ICANN планировали менять их либо при дискредитации, либо раз в пять лет, пишет banki.ru. Но проблем с безопасностью не возникало, и замену назначили на 11 октября 2018.
Это значит, что интернет 11 октября может отключиться?
В компании ICANN предупредили: возможно, многие сайты будут открываться медленно, а часть интернет-ресурсов будут недоступны.
11 октября интернет не отключат. Перебои в работе сети возможны, но если они и будут, то коснутся небольшого количества пользователей.