В Росгвардию начнут набирать добровольцев

В Госдуме подготовили пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии иметь в составе добровольческие формирования, сообщает ТАСС.

В Госдуме пояснили, что добровольческие формирования можно будет привлекать для обороны во время мобилизации и в условиях вооруженного конфликта.

Ранее в Госдуме прокомментировали необходимость новой волны мобилизации.