В Росгвардию начнут набирать добровольцев

В Госдуме пояснили, что добровольческие формирования можно будет привлекать для обороны во время мобилизации и в условиях вооруженного конфликта.
Ранее в Госдуме прокомментировали необходимость новой волны мобилизации.
В Госдуме подготовили пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии иметь в составе добровольческие формирования, сообщает ТАСС.
В Госдуме пояснили, что добровольческие формирования можно будет привлекать для обороны во время мобилизации и в условиях вооруженного конфликта.
Ранее в Госдуме прокомментировали необходимость новой волны мобилизации.
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