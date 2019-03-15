В России могут ограничить продажу алкоголя в спальных районах

Участники стратегической сессии в ходе обсуждения продвижения здорового образа жизни в России предложили ограничить продажу алкоголя в жилых районах и ввести акцизы на вредные продукты. Их идеи могут попасть в перечень поручений президента к заседанию Госсовета, пишет РБК.