В России могут ограничить продажу алкоголя в спальных районах

Эксперты предлагают ограничить продажи алкоголя в жилых районах и точках общепита, повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года, ввести акцизы на продукты с избыточным содержанием сахара и соли и обязательную маркировку продуктов, содержащих соль, сахар и трансжиры. На встрече также обсудили запрет указания информации о продуктах мелким шрифтом.
Участники стратегической сессии также хотят расширить сети социально ориентированных продуктовых магазинов, специальных полок в магазинах и столовых. Специалисты считают, что этого позволит повысить доступность здорового питания.
Для юридических лиц, которые оказывают неблагоприятное влияние на здоровье людей, предлагают ввести дополнительные платежи в бюджет региона.
Чтобы стимулировать людей следить за своим здоровьем, Центробанку рекомендовали при определении тарифов на автострахование предусмотреть преференции гражданам, ведущим здоровый образ жизни. При этом люди, которые своевременно не прошли диспансеризацию без уважительной причины, но впоследствии обратились за медицинской помощью из-за хронического неинфекционного заболевания, должны вносить единовременный соцплатеж в бюджет территориального фонда ОМС в размере стоимости диспансеризации.
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что около 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем.