В России появилось агентство по изучению «цветных революций»

В России создано Агентство социального инжиниринга, которое будет изучать механизмы возникновения и предотвращения «цветных революций», заявил замглавы Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе. Он также подчеркнул, что «мы должны следить, чтобы такого не случилось у нас», пишет «РГ».

Новое агентство уже подготовило и представило «Методичку цветных революций» — работу, в которой рассматриваются методы и технологии проведения таких акций.

Опрос

Ранее в России был проведен социологический опрос среди экспертов на тему причин и технологий «цветных революций». В нем приняли участие 50 человек, среди которых депутаты Госдумы, представители силовых структур, члены Общественной палаты.

В ходе исследования выяснилось, что почти половина опрошенных полагают, что «цветные революции» превратились в инструмент продвижения интересов США по всему миру, и с этим связан рост их количества.

Комментарий президента

В 2017 году Владимир Путин заявил, что Россия не должна допустить «цветных революций» на своей территории.

По словам президента, необходимо сделать все для этого и поддержать партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности.

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», — сказал Владимир Путин.

Термин

«Цветная революция» — смена правящих режимов, осуществляемая с преимущественным использованием методов ненасильственной политической борьбы (обычно массовых уличных акций протеста).

Под термином «цветные революции» исследователи, как правило, рассматривают массовый протест и ненасильственную смену власти в 2000 г. в Сербии, в 2003 г. в Грузии, 2004 и 2013—2014 г. на Украине, в 2005 г. в Киргизии.