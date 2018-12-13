Депутат пояснил, почему хочет наказывать россиян за неуважение к власти в интернет-комментариях

При этом Вяткин добавил, что проект закона ни в коем случае не посягает на критику власти, общества и конкретных граждан. Депутат указал на то, что замечания в адрес государства должны выражаться в приличной форме. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет именно о неприличной форме, а не о неуважении.
Напомним, Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который вводит административную ответственность за распространение в интернете материалов, содержащих оскорбление Конституции и государства.
Авторами проекта закона выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат нижней палаты Дмитрий Вяткин.
Так, Клишас предложил дополнить статью КоАП «Мелкое хулиганство», прописав в ней ответственность за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение» по отношению к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции, а также органам власти, сообщает РИА Новости.
По словам Клишаса, законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за подобные проявления неуважения в общественных местах, надругательство над госсимволами и оскорбление представителей власти.
Он подчеркнул, что интернет — общественное пространство, где также должны соблюдаться правила допустимого поведения, которые направлены на обеспечение общественного порядка, на уважение к обществу и государственным институтам.