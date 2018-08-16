В России власти впервые согласовали гей-парад

Глава администрации Новоульяновска разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневый, где проживают семь человек. Активисты хотели предложить в качестве места для гей-парада соседнее село с 131 жителем, «но это было бы чересчур прогрессивно для современной России», — шутит Алексеев.
Первый в истории России согласованный гей-парад состоится 26 августа. Организаторы заявили на него 300 человек.
Отметим, в июне 2018 года администрация Бийска отказалась согласовывать гей-парад в наукограде. Заявку на его проведение подал член молодежного парламента. Он направил в адрес мэрии 12 уведомлений о проведении публичных мероприятий, включая митинг в поддержку геев.
Ранее гей-парад хотели провести и в Горно-Алтайске.