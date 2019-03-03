В России задержали экс-министра ДНР и соратника убитого Захарченко

Спецслужбы в Ростове-на-Дону задержали бывшего министр финансов и сборов ДНР Александра Тимофеева. Его доставили в Москву для следственных действий, сообщает ростовское издание donday.ru.

Как следует из сообщения, экс-министра подозревают в том, что в ноябре 2017 года Тимофеев незаконно захватил его агропромышленное предприятие «Колос Д» в собственность. Директор компании утверждал, что потерял 850 миллионов рублей, которые достались Тимофееву.

Александр Тимофеев в ноябре 2014 года стал депутатом Народного Совета ДНР, и в течение пары недель его назначили министром финансов и сборов самопровозглашенной республики. В 2016 году он стал исполняющим обязанности заместителя председателя Совета министров ДНР.

Тимофеев получил тяжелые ранение при взрыве в кафе «Сепар» в августе 2018 года, в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина. После этого Тимофеева освободили от всех должностей в ДНР и он переехал в Ростов-на-Дону.