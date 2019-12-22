В России заговорили о досрочных президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Громкое заявление прозвучало в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов, пишет «Коммерсантъ».

«В январе-феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — заявил лидер КПРФ.

О выборах и Конституции

Президентские выборы в РФ должны пройти в 2024 году, если нынешний президент не уйдет в отставку раньше срока.

9 августа 2019 года исполнилось ровно 20 лет с того дня, когда ещё мало кому известный на тот момент Владимир Путин фактически возглавил Россию. В этот день в своем телеобращении президент России Борис Ельцин назвал Путина своим преемником на посту главы государства.

После утверждения Путина на посту премьер-министра началась работа по раскрутке его образа перед выборами 2000 года. После досрочных мартовских выборов 2000 года Владимир Путин впервые стал президентом России официально.

На большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин не исключил внесения в Конституцию поправки, уточняющей ограничение числа президентских сроков для одного гражданина.

Сейчас Основной закон запрещает гражданину находиться в должности главы государства более двух сроков подряд; президент предложил исключить из ст. 81 слово «подряд», установив предел в два срока.