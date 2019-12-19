Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 декабря -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Путин ответил на вопрос о двух президентских сроках подряд и изменении Конституции

19 декабря в Москве проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Главе государства корреспондент РИА Новости, в частности, задал вопрос об изменениях в Конституцию.

Большая пресс-конференция Владимира Путина.
Большая пресс-конференция Владимира Путина.
kremlin.ru.

«Не назрели ли изменения? Доволен ли президент предыдущими изменениями? По поводу политсистемы. Скоро 20 лет как вы у руля. Не следует ли расформировать часть полномочий? Есть ли конкуренция в России?», — спросил корреспондент российского лидера.

Принимать новый основной закон не следует, уверен Путин. Первая глава конституции является неприкосновенной.

Путин считает, что оговорку о «двух сроках подряд» в конституции можно отменить.

Владимир Путин также отметил, что есть люди, кто считает что парламент мог нести дополнительные функции. Президент предложил обсудить эту тему.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Кремль аккредитовал 1895 представителей СМИ.

В прошлом году пресс-конференция Путина длилась почти четыре часа, ее посетили около 1700 журналистов. Больше миллиарда пользователей соцсетей интересовались ответами президента.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость