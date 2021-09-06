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Политика

В российском регионе разрешили голосовать на пустыре, футбольном поле и у магазинов

Избирательная комиссия Ивановской области утвердила места, где местные жители смогут проголосовать на выборах в Госдуму вне участков.

Владимир Путин во время голосования.
Владимир Путин во время голосования.
kremlin.ru

Среди прочих мест комиссия разрешила голосовать на футбольном поле, на пустыре и автобусной остановке, сообщает Ivanovo News.

Областной избирком обосновал свое решение проводить голосование в не предназначенных для этого местах отсутствием помещений для голосования и проблемами с транспортным сообщением у местных жителей.

Так, в Вичуге местным жителям предлагают голосовать на пустыре, в Кинешме — на автобусной остановке. В Шуе с размахом — на футбольном поле.

18 июня глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва пройдет в течение трех дней — с 17 по 19 сентября 2021 года, пишет polit.ru.

«Голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали голосованием „на пеньках“, оно достойно выполнило свою функцию. Сейчас в этом нет никакой необходимости, и мы его не будем применять», — сказала Памфилова.

На пеньках

Так называемое «голосование на пеньках» впервые применялось во время голосования по внесению поправок в Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля в прошлом году.

Голосование проходило с нарушениями. Некоторые смогли проголосовать по несколько раз, кроме того, люди голосовали на пеньках, багажниках машин и в других экстравагантных местах.

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