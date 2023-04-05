В российском регионе запретили использование дронов

Мера стала действовать в Тверской области, сообщает ТАСС. Пока определен срок запрета до 15 мая.
Планирующим использовать беспилотники необходимо за три дня до этого направить уведомительные документы об использовании воздушного пространства в соответствующий орган, указывает bfm.ru.
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Аналогичный запрет действует в 31 регионе страны.
Между тем обломки беспилотника нашли у железной дороги в Москве. Обломки нашел житель села Свитино, когда гулял с собакой.
Ранее украинской беспилотник попытался атаковать в Тульской области — есть пострадавшие. Аппарат удалось сбить с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы «Поле-21».
Потеряв ориентацию, украинский беспилотник упал в районе города Киреевска.
Также дрон подорвал резервуар нефтеподстанции под Белгородом.