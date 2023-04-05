5 апреля
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Политика

В российском регионе запретили использование дронов

Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов без соответствующего разрешения ввели в одном из российских регионов.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Мера стала действовать в Тверской области, сообщает ТАСС. Пока определен срок запрета до 15 мая.

Планирующим использовать беспилотники необходимо за три дня до этого направить уведомительные документы об использовании воздушного пространства в соответствующий орган, указывает bfm.ru.

Цифра

Аналогичный запрет действует в 31 регионе страны.

Между тем обломки беспилотника нашли у железной дороги в Москве. Обломки нашел житель села Свитино, когда гулял с собакой.

Ранее украинской беспилотник попытался атаковать в Тульской области — есть пострадавшие. Аппарат удалось сбить с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

Потеряв ориентацию, украинский беспилотник упал в районе города Киреевска.

Также дрон подорвал резервуар нефтеподстанции под Белгородом.

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